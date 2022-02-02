Леонид Швец, автор haqqin.az 15:09

Украина в последние месяцы превратилась в настоящий центр дипломатической жизни, едва не каждый день в Киев прибывают государственные лидеры и дипломаты высокого ранга, украинские руководители ведут телефонные переговоры с коллегами в других столицах, сами вылетают на важные встречи. Этому можно было бы порадоваться, если бы главная причина такого необычного оживления не заключалась в военной угрозе, нависшей над Украиной. Иностранные лидеры стремятся помочь ей избежать горячего столкновения с Россией. И визит президента Эрдогана также ставил перед собой эту цель, но к ней, несомненно, не сводился. Если для целого ряда государственных деятелей обеспечение мира на востоке Украины цель благородная, но, положа руку на сердце, не самая актуальная, для президента Турции это задача по непосредственному обеспечению национальной безопасности. Украина и Турция являются нераздельными частями Черноморского региона, и любая нестабильность здесь, не говоря уже об остром военном конфликте, бьет по этим странам. Эрдогану нужен мир ничуть не меньше, чем Зеленскому.

Турецкий президент в очередной раз предложил свои посреднические услуги, в частности, именно в Турцию мог бы переместиться переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Ведь с некоторых пор Минск, где проходили эти переговоры, утратил нейтральный статус, Лукашенко сейчас открыто играет на стороне Кремля. Россия вряд ли согласится на это предложение, она бы предпочла, чтобы Турция не оказывала такой демонстративной помощи Украине. Но для Турции как раз помощь Украине и служит залогом того, что Россия не станет на ту нападать и, соответственно, дестабилизировать обстановку в регионе. Заинтересованность Анкары в мире и поддержании партнерских отношений и с Москвой, и с Киевом легко увидеть по цифрам. Объем товарооборота с Украиной за последний год вырос на 52% и составил около семи миллиардов долларов, объем товарооборота с Россией – 25-30 миллиардов, и терять ни тот, ни другой рынки Турция не намерена. Подписанное в ходе нынешнего визита соглашение о зоне свободной торговли только увеличит привлекательность украинского рынка для турецких производителей. Подробнее это соглашение разобрано в другом материале (https://haqqin.az/news/233598).