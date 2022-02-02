Записал: Ага Гасымлы, собкор 15:25

Пока в Москве подсчитывают, как долго обострение ситуации вокруг Украины будет мешать НАТО рассматривать вступление Киева в Североатлантический блок, власти Великобритании, Польши и Украины создали свой военный альянс. Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко сообщил УНН, что ключевым направлением военного союза трех государств Европы станут вопросы обеспечения безопасности его участников. По словам Огрызко, особую роль в этом военно-политическом треугольнике будет играть Великобритания – ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН, подписавшая в свое время Будапештские гарантии безопасности Украины.

«Объединенное Королевство предоставляет Украине огромную финансовую и военно-техническую помощь, а также занимает четкую позицию относительно экспансионистских намерений России, - подчеркнул бывший глава МИД Украины. – Для нашей страны иметь такого союзника – это огромный плюс. Судя по всему, после выхода из Евросоюза Великобритания начала играть свою игру. И в ситуации, когда у таких мощных держав, как Германия и Франция, начисто отсутствуют лидерские амбиции, Лондон проявляет себя в роли доминирующей политической державы на европейском континенте». Как сообщил корреспонденту haqqin.az глава Украинского милитарного центра (Український мілітарний центр), участник АТО ВС Украины, военный аналитик Тарас Чмут, британские «коммандос» уже давно работают над повышением боеспособности украинской армии и доведения ее до стандартов НАТО. «Официально военная ось Лондон-Варшава-Киев уже создана, - подчеркнул Тарас Чмут. – Ее способность противостоять России покажет время. Все зависит от того, в каком направлении будет развиваться тройственный военный союз, который теоретически является сегодня главным военным оппонентом Москвы. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время к военному блоку Великобритания-Польша-Украина присоединятся три государства Балтии, всерьез рассматривающие угрозу российской оккупации, а также Грузия, которая находится под непрекращающимся прессингом РФ».

Важно отметить, что задолго до юридического оформления треугольника Лондон-Варшава-Киев, состоявшегося неделю назад, в Украине начала действовать британская военная миссия ORBITAL, занимавшаяся модернизацией украинской армии и подготовкой ее военнослужащих. Начиная с 2015 года, свыше 15 тысяч украинских солдат и офицеров прошли подготовку по ключевым боевым навыкам пехоты, десантированию, тактической разведке, медицинской помощи, отражению атак бронетехники, снайперов, минометов и пр. К примеру, в учениях «Совместные усилия» 250 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии десантировались на Терновский полигон, где объединились с тысячами украинских солдат. На развитие военно-морских сил Украины Лондон выделил 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Британия также взяла шефство над азовско-черноморским регионом и развитием военно-морского флота Украины. По словам эксперта, Украина, поставившая перед собой цель в кратчайшие сроки довести свою армию до стандартов НАТО, подписала ряд международных соглашений с США, Францией, Чехией, Канадой, Турцией и другими членами Североатлантического блока.