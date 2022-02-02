«Несмотря на погодные условия, сотрудники Производственного Объединения «Азеригаз» мобилизуют все силы для ликвидации аварии». Об этом заявили haqqin.az в организации.

Отметим, что накануне примерно из-за повреждения газопровода среднего давления Уджарской газораспределительной станции, обеспечивающей природным газом птицефабрику на территории Уджарского района, произошел пожар. В результате была повреждена близлежащая полиэтиленовая труба и металлические переходы, а в трубопроводах произошла утечка газа. В результате была прекращена подача газа 3 226 абонентам в 7 селах и пригородах района.