«Азеригаз» продолжает работы по ликвидации аварии в Уджаре видео
«Несмотря на погодные условия, сотрудники Производственного Объединения «Азеригаз» мобилизуют все силы для ликвидации аварии». Об этом заявили haqqin.az в организации.
Отметим, что накануне примерно из-за повреждения газопровода среднего давления Уджарской газораспределительной станции, обеспечивающей природным газом птицефабрику на территории Уджарского района, произошел пожар. В результате была повреждена близлежащая полиэтиленовая труба и металлические переходы, а в трубопроводах произошла утечка газа. В результате была прекращена подача газа 3 226 абонентам в 7 селах и пригородах района.
Сразу после инцидента руководство «Азеригаз» поручило как можно скорее устранить последствия аварии и восстановить подачу газа. К месту происшествия были привлечены рабочие силы Уджарского и Гёйчайского участков обслуживания Агсуинского регионального газоэксплуатационного управления. Сотрудники Объединения, несмотря на суровые погодные условия, сильный ветер и дождь, с ночи продолжают работать над ликвидацией последствий аварии. В течение дня планируется восстановить подачу газа.
Следует отметить, что из-за большого объема выполняемой работы на место аварии привлечено большое количество техники и живой силы. Ремонтные работы продолжаются в ускоренном режиме.