Лукашенко сравнил себя с Брежневым и заявил, что готов оставить власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов оставить руководство страной, если обстановка нормализуется, передает ТАСС.

На вопрос «сколько еще лет он будет возглавлять государство?» он ответил, что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году.

«Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств. Если обстановка нормализуется, то страна определится с его преемником, хотя журналисты уже сейчас строят гипотезы по поводу того, кто может возглавить Белоруссию. Если все будет спокойно, вот он и появится, мы определимся», - подчеркнул он.