Азербайджан увеличил экспорт в ненефтяном секторе

Стоимость экспорта в Азербайджане в январе нынешнего года составила 3,1 млрд долларов США, стоимость экспорта по ненефтяному сектору – 232,2 млн долларов США, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Стоимость экспорта плодоовощной продукции в прошлом месяце выросла на 15,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 52,8 млн долларов США.

За последний год стоимость экспорта продукции химической промышленности выросла в 9,3 раза, стоимость экспорта хлопкового волокна – на 56,4%, алюминия и изделий из него – на 56,5%, хлопковой пряжи – на 34,5%, сахара – на 24,1%, черных металлов и изделий из них – на 10,2%. За отчетный период стоимость экспорта продуктов питания выросла на 31%, составив 60,2 млн долларов США, а стоимость экспорта непищевой продукции – на 71,9%, составив 172 млн долларов США.