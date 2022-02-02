Австрия приняла закон об обязательной вакцинации

В субботу, 5 февраля, в Австрии начал действовать закон, требующий от большинства взрослых вакцинироваться против COVID-19 – таким образом страна стала первой в Европе c обязательными прививками, передает «Европейская правда».

Закон был опубликован в «Вестнике федерального законодательства» в пятницу, 4 февраля, и вступил в силу на следующий день. Верхняя палата парламента Австрии одобрила проект, за две недели до того проект одобрила нижняя палата.

Требование распространяется на всех лиц, проживающих в Австрии старше 18 лет. Исключения делаются для беременных женщин и тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья, а также – в ограниченной степени – и для выздоровевших после болезни.