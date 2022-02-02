В Молдове протестуют против повышения цен на газ
Активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» проводят акцию протеста перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление, передает РИА Новости.
По словам организаторов протеста, у здания парламента Молдавии собрались около 600 человек со всей страны.
«Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить «Энергомор». Власть должна обратить внимание на наши требования, поскольку именно ее действия привели к кризису», - заявил организатор протестов Юрий Мунтян.