Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины, говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров двух лидеров, передает ТАСС.

«Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом», - указано в сообщении.