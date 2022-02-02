Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины, говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров двух лидеров, передает ТАСС.
«Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом», - указано в сообщении.
Макрон и Джонсон также затронули тему антироссийских санкций и сотрудничества по линии НАТО в свете усиления военного присутствия альянса в Восточной Европе.
«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни проявлялись», - говорится в заявлении офиса британского премьера.