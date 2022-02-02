Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:11

На фоне взлетевших цен на газ, опасений, что Европа не получит этой зимой необходимые объемы «голубого топлива» и беспрецедентно жесткого использования энергоресурсов в качестве инструмента геополитического давления, в Баку было проведено очень важное мероприятие. Как уже сообщалось, 4 февраля в Баку состоялось восьмое по счету заседание министров стран-участниц и партнеров проекта «Южный газовый коридор» в рамках созданного по инициативе Азербайджана Консультативного совета Южного газового коридора. На этих заседаниях, традиционно занимающих важное место в энергетической повестке Европы, рассматриваются итоги проделанной за год работы и планируются дальнейшие шаги.

Повестка нынешнего заседания была во многом продиктована интенсивными переговорами США и Евросоюза о расширении поставок газа в Европу за счет альтернативных источников географии. Учитывая, что в нынешних сложных геополитических условиях Азербайджан создал реальный альтернативный маршрут снабжения Европы «голубым топливом» по Южному газовому коридору, роль Азербайджана, как поставщика энергоресурсов в Европу, значительно возрастает. Не случайно на заседании министров стран-участниц и партнеров проекта «Южный газовый коридор» в Баку прилетели сразу два высокопоставленных руководителя Евроюза - комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон и комиссар по политике расширения и соседства Оливер Вархели. Выступивший на заседании президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что проект «Южный газовый коридор», создание которого обошлось в 33 миллиарда долларов инвестиций, стал реальностью 31 декабря 2020 года после завершения строительства трубопровода TAP. По словам президента, Южный газовый коридор – один из крупнейших энергетических проектов XXI века, в реализацию которого внесли свой вклад Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. «Таким образом, даже несмотря на определенные политические и геополитические проблемы, кредитные и финансовые средства для реализации этого проекта выделили все ведущие международные финансовые институты мира, - сказал Ильхам Алиев. – И теперь мы можем по праву гордиться эффективной реализацией этого сложного проекта».

Азербайджанская общественность, разумеется, понимает, какие политические барьеры на пути реализации проекта Южный газовый коридор имел в виду президент Азербайджана. К примеру, европейские СМИ писали в свое время, как определенные политические силы в Италии пытались под разными предлогами воспрепятствовать строительству участка трубопровода, проходящего через эту страну. Однако Азербайджан и другие страны-партнеры, проявив политическую волю и солидарность, уверенно продвинулись в реализации этого стратегически важного энергетического коридора. Благодаря запуску Южного газового коридора, наша страна смогла увеличить экспорт «голубого топлива» на международные рынки, в том числе, на рынок Евросоюза, где уже в течение двух лет она является стабильным поставщиком газа. В своем выступлении перед участниками заседания президент Алиев напомнил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в общей сложности 19 миллиардов кубометров природного газа, в том числе, 8,5 миллиарда в Турцию, почти 7 миллиардов в Италию, а оставшиеся объемы в Грузию, Грецию и Болгарию. «Уверен, что Албания, которая является членом нашей команды, также получит азербайджанский газ, как только завершит реконструкцию своей газораспределительной сети», - подчеркнул Ильхам Алиев. Президент также констатировал, что на фоне ситуации, сложившейся вокруг Украины, Европа хочет получить из Азербайджана как можно больше газа, с чем, собственно, и вызвано возросшее число участников Бакинского заседания. «Мы готовы, потому что Азербайджан был и остается надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки», - подчеркнул Ильхам Алиев. Слова президента о репутации Азербайджана, как надежного и ответственного экспортера энергоресурсов, подтверждают конкретные факты. С 2006 года работает главный экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И на протяжении более чем пятнадцати лет в поставках на внешние рынки не было ни малейших перебоев. Главным образом потому, что Азербайджан не привязывал энергетическую стратегию к политической повестке дня и никогда не использовал в политических целях свои энергоресурсы. Баку, как отметил в выступлении Ильхам Алиев, проводит максимально открытую, прозрачную, рассчитанную на бизнес и результаты энергетическую политику. «Мы планируем увеличить добычу газа, - подчеркнул Ильхам Алиев. – И в этом году будем экспортировать больше, чем в предыдущем. Мы располагаем большим потенциалом, особенно сейчас, учитывая нестабильную ситуацию, а также весьма изменчивые цены на газовом рынке». Отвечая на вопросы участников заседания, есть ли у Азербайджана возможности увеличить в значительных размерах экспорт газа и, главное, насколько велики газовые ресурсы страны в контексте повышения роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, президент Алиев ответил: «Несомненно, такие возможности у нас есть, поскольку объем доказанных запасов Азербайджана составляет на данный момент 2,6 триллиона кубометров. А на месторождении «Шахдениз» объем запасов превышает один триллион кубометров. Тем не менее, основываясь на опыте разработок наших нефтегазовых месторождений, можно уверенно утверждать, что объем доказанных запасов будет увеличиваться».