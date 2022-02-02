Стратегия Ильхама Алиева: политика отдельно, энергия отдельно главное событие уходящей недели
На фоне взлетевших цен на газ, опасений, что Европа не получит этой зимой необходимые объемы «голубого топлива» и беспрецедентно жесткого использования энергоресурсов в качестве инструмента геополитического давления, в Баку было проведено очень важное мероприятие.
Как уже сообщалось, 4 февраля в Баку состоялось восьмое по счету заседание министров стран-участниц и партнеров проекта «Южный газовый коридор» в рамках созданного по инициативе Азербайджана Консультативного совета Южного газового коридора. На этих заседаниях, традиционно занимающих важное место в энергетической повестке Европы, рассматриваются итоги проделанной за год работы и планируются дальнейшие шаги.
Повестка нынешнего заседания была во многом продиктована интенсивными переговорами США и Евросоюза о расширении поставок газа в Европу за счет альтернативных источников географии.
Учитывая, что в нынешних сложных геополитических условиях Азербайджан создал реальный альтернативный маршрут снабжения Европы «голубым топливом» по Южному газовому коридору, роль Азербайджана, как поставщика энергоресурсов в Европу, значительно возрастает. Не случайно на заседании министров стран-участниц и партнеров проекта «Южный газовый коридор» в Баку прилетели сразу два высокопоставленных руководителя Евроюза - комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон и комиссар по политике расширения и соседства Оливер Вархели.
Выступивший на заседании президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что проект «Южный газовый коридор», создание которого обошлось в 33 миллиарда долларов инвестиций, стал реальностью 31 декабря 2020 года после завершения строительства трубопровода TAP.
По словам президента, Южный газовый коридор – один из крупнейших энергетических проектов XXI века, в реализацию которого внесли свой вклад Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
«Таким образом, даже несмотря на определенные политические и геополитические проблемы, кредитные и финансовые средства для реализации этого проекта выделили все ведущие международные финансовые институты мира, - сказал Ильхам Алиев. – И теперь мы можем по праву гордиться эффективной реализацией этого сложного проекта».
Азербайджанская общественность, разумеется, понимает, какие политические барьеры на пути реализации проекта Южный газовый коридор имел в виду президент Азербайджана. К примеру, европейские СМИ писали в свое время, как определенные политические силы в Италии пытались под разными предлогами воспрепятствовать строительству участка трубопровода, проходящего через эту страну.
Однако Азербайджан и другие страны-партнеры, проявив политическую волю и солидарность, уверенно продвинулись в реализации этого стратегически важного энергетического коридора. Благодаря запуску Южного газового коридора, наша страна смогла увеличить экспорт «голубого топлива» на международные рынки, в том числе, на рынок Евросоюза, где уже в течение двух лет она является стабильным поставщиком газа.
В своем выступлении перед участниками заседания президент Алиев напомнил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в общей сложности 19 миллиардов кубометров природного газа, в том числе, 8,5 миллиарда в Турцию, почти 7 миллиардов в Италию, а оставшиеся объемы в Грузию, Грецию и Болгарию.
«Уверен, что Албания, которая является членом нашей команды, также получит азербайджанский газ, как только завершит реконструкцию своей газораспределительной сети», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент также констатировал, что на фоне ситуации, сложившейся вокруг Украины, Европа хочет получить из Азербайджана как можно больше газа, с чем, собственно, и вызвано возросшее число участников Бакинского заседания.
«Мы готовы, потому что Азербайджан был и остается надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Слова президента о репутации Азербайджана, как надежного и ответственного экспортера энергоресурсов, подтверждают конкретные факты. С 2006 года работает главный экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И на протяжении более чем пятнадцати лет в поставках на внешние рынки не было ни малейших перебоев. Главным образом потому, что Азербайджан не привязывал энергетическую стратегию к политической повестке дня и никогда не использовал в политических целях свои энергоресурсы. Баку, как отметил в выступлении Ильхам Алиев, проводит максимально открытую, прозрачную, рассчитанную на бизнес и результаты энергетическую политику.
«Мы планируем увеличить добычу газа, - подчеркнул Ильхам Алиев. – И в этом году будем экспортировать больше, чем в предыдущем. Мы располагаем большим потенциалом, особенно сейчас, учитывая нестабильную ситуацию, а также весьма изменчивые цены на газовом рынке».
Отвечая на вопросы участников заседания, есть ли у Азербайджана возможности увеличить в значительных размерах экспорт газа и, главное, насколько велики газовые ресурсы страны в контексте повышения роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, президент Алиев ответил:
«Несомненно, такие возможности у нас есть, поскольку объем доказанных запасов Азербайджана составляет на данный момент 2,6 триллиона кубометров. А на месторождении «Шахдениз» объем запасов превышает один триллион кубометров. Тем не менее, основываясь на опыте разработок наших нефтегазовых месторождений, можно уверенно утверждать, что объем доказанных запасов будет увеличиваться».
Президент привел в пример «Апшерон» - одно из крупнейших азербайджанских газоконденсатных месторождений на Каспии, где, возможно, менее чем через год начнется промышленная добыча «голубого топлива» и где только на первом этапе планируется добыть полтора миллиарда кубометров газа.
«Это небольшой объем, - уточнил президент Алиев. - Но я думаю, что это важный показатель для некоторых стран, способный удовлетворить как внутренний растущий спрос, так и обеспечить наши экспортные возможности. Кроме того, мы имеем перспективное газовое месторождение «Бабек» с запасами 400 миллиардов кубометров, месторождение «Умид», оцениваемое минимум в 200 миллиардов кубометров, а также месторождения на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли». Другими словами, добыча газа в Азербайджане и, соответственно, наши поставки в Европу могут значительно возрасти…»
Углубляя тему экспортных возможностей Азербайджана, Ильхам Алиев назвал «историческим» соглашение о газовом свопе, достигнутое всего за несколько месяцев между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. По словам президента, оно создает потенциальные возможности для расширения поставок газа по Южному газовому коридору.
По мнению международных экспертов, этот трехсторонний газовый контракт выгоден каждому из его участников. Азербайджан сможет закупать дешевый газ, удовлетворяя внутренние потребности и экспортируя газ, добываемый из Каспия, Иран получает транзитные возможности на будущее, а Туркменистан – ощутимую прибыль, а также возможность диверсифицировать газовый рынок.