Упрощается режим движения грузовиков на азербайджано-иранской границе

Движение грузовиков на азербайджано-иранских пограничных пунктах будет ускорено. Договоренность об этом была достигнута на встрече таможенников Азербайджана и Ирана, пишут иранские СМИ.

На встрече, состоявшейся в административном здании Астаринского таможенного управления, официальные лица двух стран договорились о сокращении времени ожидания грузовых машин на погранично-пропускных пунктах и ускорении процесса перехода грузовиков через границу.

Отметим, по данным официальных лиц двух стран, за последние 11 месяцев грузовые перевозки между Ираном и Азербайджаном выросли на 62.5%