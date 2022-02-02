В ООН прокомментировали заголовок Bloomberg о «вторжении России в Украину»

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировала удаленную публикацию информагентства Bloomberg о начале «российского вторжения» в Украину.

По его словам, всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.

Ранее агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.