Минздрав Турции о состоянии здоровья Эрдогана

«Состояние здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, заразившихся «омикроном», хорошее, не мешает их работе». Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он отметил, что этот период, когда «омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 президента и его супруги оказался положительным.

Напомним, что сегодня президент Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса «омикрон». Болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко.