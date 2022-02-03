Заключенные российской тюрьмы объявили массовую голодовку
В Ульяновской области России 38 заключенных колонии № 10 в знак протеста объявили голодовку, пишет РИА Новости.
По словам представителя УФСИН по Ульяновской области, отказавшиеся принимать пищу заключенные являются злостными нарушителями порядка в российском исправительном учреждении.
Свое решение об отказе от приготовленной еды в колонии россияне подали в письменном виде. В УФСИН пояснили, что таким образом заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий. Данные об отказе от приема пищи направили в надзорные органы, учреждение уже посетили представители. За состоянием здоровья этих заключенных в Ульяновской области следят медики.