На польско-белорусской границе погибла таможенница

Сотрудница таможни Беларуси погибла под колесами фуры в пункте пропуска «Козловичи» на польско-белорусской границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета страны.

Трагедия произошла в субботу, 5 февраля, во время проверки большегрузов в пункте пропуска.

«Сегодня с 12:00 до 13:00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» произошел трагический случай — водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», - сообщили в пресс-службе таможни.