В Грузии горит лес

Близ села Шилда Кварельского муниципалитета (регион Кахетия) Грузии горит лес, передают «Новости-Грузии».

Сообщается, что огонь распространился по нижнему ярусу леса. На место мобилизованы несколько групп пожарных-спасателей, спецтехнике подойти к очагам не удается из-за сложного рельефа. Работам также препятствует сильный ветер.

Это уже второй лесной пожар, зафиксированный на территории Кварельского муниципалитета за последнюю неделю. Несколько дней назад с огнем боролись в селе Ахалсопели.