Джавад Шабири, автор haqqin.az 20:34

Администрация США приняла решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, при этом Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану, заявил официальный представитель американского Госдепартамента. Как обычно, начнем с перевода - с языка дипломатов на человеческий. Данное решение американской администрации позволяет теперь иностранным компаниям беспрепятственно инвестировать и сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. Таких, к примеру, как АЭС «Бушер», атомный реактор на тяжелой воде в Араке и исследовательский реактор в Тегеране. То есть развитие мирного иранского атома в Вашингтоне больше угрозой не считают.

Что, безусловно, является замечательной новостью не только для Ирана, но и для российских, китайских и европейских компаний, которые не только могут вернуться к старым атомным проектам с Ираном, но и решат вложиться в программу Тегерана по развитию ядерной энергетики для преодоления острого дефицита электроэнергии в стране. Рынок здесь большой, и отхватить солидную его долю найдется много желающих. Президенту Ибрагиму Раиси есть теперь что ответить критикам, упрекавшим его за жесткую позицию на переговорах по ядерной программе. Понятно, что окончательное слово в выборе переговорной тактики оставалось за Верховным лидером, родственник которого и возглавляет делегацию в Вене. Но по иранской традиции Али Хаменеи вне критики – все шишки достаются действующему президенту. Так что американское решение он смело может записать себе в актив. Предлагаю поверить Государственному департаменту США на слово. И считать это решение не «уступкой Ирану», а хитрым планом, в ходе которого в иранскую ядерную программу зайдут третьи страны, которые возьмут на себя обязательства следить за тем, чтобы мирный атом не перерос в военный. Тоже логичное обоснование американского решения. Но вот в то, что, как заявили в Вашингтоне, «данный шаг не является сигналом о том, что мы вот-вот достигнем взаимопонимания об обоюдном возвращении к полной реализации СВПД по иранской ядерной программе» - позвольте уж усомниться.