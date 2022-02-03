Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища
«Азербайджан может использовать украинские газовые хранилища. Использование украинских подземных газовых хранилищ при эксплуатации Южного газового коридора поможет усилить энергетическую безопасность Европы». Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков, передает Спутник.
По его словам, Южный газовый коридор является существенным прорывом в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента.
«Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион», – сказал Демченков.