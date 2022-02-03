Глава МИД Германии посетит Донбасс

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину в 2022 году, передает пресс-служба МИД ФРГ.

Отмечается, что ключевыми темами переговоров будут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Кроме того, глава МИД Германии планирует посетить линию разграничения на Донбассе для ознакомления с уровнем безопасности в зоне конфликта.

Напомним, Анналена Бербок посещала Киев 17 января. Тогда главы МИД Украины и Германии обсудили вопрос о поставках оружия.