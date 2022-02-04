Реваншисты собрались вместе в Ереване и потребовали не мириться с Турцией

Сегодня, 5 февраля, в Армении состоялась официальная церемония празднования 131-летия партии «Дашнакцутюн», в которой приняли участие экс-президенты страны Роберт Кочарян, Серж Саргсян, бывшие премьер-министры Вазген Манукян, Грант Багратян, Хосров Арутюнян, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян и депутаты от оппозиционных блоков «Армения», «Честь имею» и партии «Процветающая Армения».

Выступая на открытии мероприятия, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян обвинил действующие власти страны в неудачах.

«Нынешняя власть провалила все сферы – карабахский вопрос, внешнюю политику, безопасность, оборону, армейское строительство, экономику. Они потерпели неудачу и в тех областях, которые для них якобы были ценностью и убеждением. Уже очевиден тот факт, что они не имеют ничего общего с демократией, правами человека, справедливой судебной системой, правом избирать и быть избранными. Для них это лишь лозунг, статус в Facebook, но ни в коем случае не цель», - заявил он.