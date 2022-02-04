Лукашенко: я был обижен на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики в 2020 году 33 россиян, передает ТАСС.

Говоря об истории с «вагнеровцами», Лукашенко отметил, что это была «мелочь» и «пылинка» в отношениях между Россией и Беларусью, из-за которой две страны бы никогда не стали начинать «драку».

«Но, чтобы вы знали, когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я, такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут». Это уже через неделю или несколько дней выяснилось», - сказал Лукашенко.