Украина получила восьмую партию военной помощи с начала года

«Украина получила от США восьмую партию военной помощи весом 86 тонн, с начала года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения». Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников в Twitter.

Напомним, что предыдущая партия боеприпасов весом 85 тонн была доставлена на Украину 3 февраля, а первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы общей массой более 90 тонн? прибыла в Украину из США 22 января.