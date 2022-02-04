Фархад Мамедов, отдел информации 22:33

На днях в одном из армянских телеграм-каналов распространили карту нового маршрута Лачинского коридора, проходящего через Шушу и Лачин. В нем также сообщалось, что строительство новой дороги, предусмотренной в одном из пунктов трехстороннего Московского соглашения от 10 ноября 2020 года в качестве альтернативы действующему коридору, активно продолжается. В частности, в этом документе прописано, что в течение трех лет при непосредственном участии российской стороны должна быть определена дорога нового коридора в обход Лачина и Шуши, которая соединит Армению с Нагорным Карабахом. В соответствии с этим планом российские миротворческие силы должны быть перемещены уже по новому коридору, а город Лачин должен быть наконец возвращен под контроль Азербайджана.

Отметим, что Лачинский коридор, то есть дорога, соединяющая территории Азербайджана, находящиеся в данный момент под контролем Армении и миротворческих сил России, проходит через Лачин в непосредственной близости от культурной столицы Азербайджана – города Шуша. Общественность Азербайджана практически не информировали о новом маршруте коридора и строительстве дороги. Однако весной прошлого года в СМИ была распространена информация о том, что азербайджанское Госагентство автомобильных дорог приступило к строительству новой дороги в обход Лачина. Теперь же, после того как карты нового маршрута стали достоянием гласности, корреспондент армянской службы «Радио Свобода» решил разобраться в этом вопросе и позвонил Самвелу Саргсяну - главе так называемой «армянской общины» села Кичик Галадереси, входящего в состав Шушинского административного района (в советское время это село было известно, как «Киров», армяне называли его «Хин Шен», в данный момент в нем проживают 50-60 армянских семей - ред.). «Вы что, только проснулись?! — обрушился Саргсян на журналиста, поинтересовавшегося, что «глава общины» знает о строительстве новой дороги. – Азербайджанцы строят её уже восемь месяцев!..» По словам Саргсяна, строительство новой дороги, проходящей неподалеку от сел Кичик Галадереси и Беюк Галадереси, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона стремится как можно быстрее вернуть Лачин под свой контроль. «Они хотели проложить часть дороги через сельские пастбища. Мы пожаловались, строительные работы остановили, потом они нашли новую карту и теперь пытаются её утвердить», — заявил Саргсян.

Давид Давтян, «глава общины» села Беюк Галадереси, также подтвердил, что азербайджанцы прокладывают новую дорогу. «Они приступили к строительству уже давно, но иногда работы приостанавливались, - рассказал «Радио Свобода» Давид Давтян. - Не знаю, в чем там были проблемы, но около месяца они вообще не работали. А сейчас вновь начали…» По словам Давтяна, маршрут новой дороги из Еревана в Ханкенди дойдет до села Тех Зангезура, оттуда повернет в село Корнидзор, а не в Лачин, как было раньше, затем он пройдет через территорию Азербайджана в сторону поселка Гайги, продолжится по новому мосту через реку Хакари в направлении сел Кичик Галадереси и Беюк Галадереси и через леса Туршсу в Ханкенди со стороны села Керкиджахан. Часть дороги через села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси, окруженные позициями азербайджанской армии, будет также построена азербайджанскими строителями. Сообщается, что российские миротворцы дали указание проживающим в этих селах армянам не мешать строительным работам. Напомним, что президент Ильхам Алиев не раз говорил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана и определении нового маршрута Лачинского коридора.