Ле Пен: если я стану президентом, Франция выйдет из НАТО

Кандидат в президенты от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что Франция выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах, передает РИА Новости.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», - сказала Ле Пен на встрече со своими избирателями.

В ходе встречи публике были продемонстрированы видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.