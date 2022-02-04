Лукашенко: никакой войны с Украиной не будет
«Западные страны понимают бесперспективность противостояния, поэтому война в Украине и Европе невозможна». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По мнению белорусского лидера, в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Беларуси и других стран во время Второй мировой войны.
«Слишком комфортно мы живем. Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть, как у нас в Беларуси было», - сказал он.
Западные государства понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией, считает белорусский лидер.
«Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. То же самое касается и Украины. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку и покажем», - добавил Лукашенко.