Лукашенко: никакой войны с Украиной не будет

«Западные страны понимают бесперспективность противостояния, поэтому война в Украине и Европе невозможна». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Беларуси и других стран во время Второй мировой войны.

«Слишком комфортно мы живем. Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть, как у нас в Беларуси было», - сказал он.