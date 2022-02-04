Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 23:30

Новость об обнаруженных в британских банках миллионах депутата и бизнесмена Джаваншира Фейзиева произвела эффект разорвавшейся бомбы. Осколки этой бомбы изрезали не только лицо Фейзиева, но, похоже, повредили его головной мозг. Лицо свое этот депутат потерял навсегда, а вот как же восстановить мозг и связанный с ним адекватный мыслительный процесс? Не позавидуешь депутату, которого азербайджанские журналисты перманентно обвиняли в отмывании денег, торговле поддельными и некачественными лекарствами и в причастности в период расцвета азербайджанского олигархата к монопольной схеме импорта табачной продукции.

Британское правосудие не только обнаружило в банках миллионы фунтов Дж.Фейзиева, но и доказало, что эти потоки поступили в Лондон в результате грязных коррупционных схем. Повторюсь, речь идет не об обвинении какого-то журналиста или британского лорда, а о судебном решении, которое не подлежит сомнению. К тому же, Фейзиев – не обычный депутат, а возглавляет межпарламентские группы дружбы с Великобританией и Израилем. Как поступили бы приличные и добропорядочные парламентарии в других странах мира? Конечно же, говоря о решении парламентариев, мы не подразумеваем Кубу, КНДР или Никарагуа. Хотя даже в этих странах Фейзиеву вручили бы волчий билет и пинками отправили в места не столь отдаленные лет этак на десять. В лучшем для Фейзиева и таких как он депутатов-бизнесменов, случае, парламентарий лишился бы мандата и был бы подвергнут гражданской казни. Почти как Чернышевский. Что же делает Фейзиев? Разнузданное поведение депутата не поддается разумному и логическому объяснению. Уличенный в судебном порядке в мошенничестве и коррупции депутат, как бандерлог набросился на представителей гражданского общества Азербайджана. Сегодня на каком-то папуасском сайте под названием modern.сom, возглавляемый корреспондентом с нецензурным выражением лица (который в прямом смысле слова спустился в Бак с гор), Фейзиев разразился гневным выступлением и оскорбил влиятельных журналистов, общественных деятелей, глав НПО. Речь идет об азербайджанских общественных деятелях, подвергших Фейзиева справедливой критике после вердикта Лондонского суда. Вначале депутат поджал хвост и предпринял тщетные попытки оправдать себя в глазах общественности, и спасти путем удаленной с правительственного сайта оправдательной заметки справедливо оплеванную британцами репутацию. Не вышло. Лучшая оборона – наступление. Тем более, что хвост бандерлогу Фейзиеву в Лондоне оторвали. И больно, и нечего спасать! Фейзиев подверг оскорблениям Рауфа Арифоглу, Эйнуллу Фатуллаева, Халида Кязимлы, Аваза Зейналлы, Хадиджу Исмаилову, Заура Гарибоглу, Эльнура Магеррамлы, Османа Гюндуза, Севиндж Тельман гызы и многих уважаемых представителей азербайджанского гражданского общества. «Рэкетиры, воры-карманники, лжецы, мошенники, западная агентура, продажная шваль…» Этими, мягко говоря, несъедобными эпитетами депутат наградил журналистов и гражданских активистов, заговоривших о громком Лондонском процессе. Несъедобные эпитеты вызвали общественную диарею. И кругом завоняло фейзиевым!

Позвольте, начнем с воровства. Если память не изменяет, не журналисты, а депутат Фейзиев и члены его семьи были обвинены в воровстве и коррупции. Согласно вердикту Лондонского суда Джаваншир Фейзиев, его жена, дочь, сын и даже племянник через подставные компании в Эстонии и Латвии, созданными для замаскирования преступной деятельности по отмыванию денег, совершили преступления. Речь идет не просто о коррупции, а об ОПГ - объединенной преступной группировке, в которую оказалась вовлечена вся семья Фейзиевых! В сотый раз повторим для лучшего усовоения - ни один суд, включая суды Азербайджана, не обвинил нас, оплеван и опущен Фейзиев! И масштаб аферы настолько шокировал мировую общественность, что все ведущие издания мира (!!!) посвятили свои передовицы этому громкому коррупционному скандалу. Как должен был поступить Фейзиев? Хотя сама постановка вопроса некорректна. Как поступил бы приличный человек на месте Фейзиева? Признал бы ошибки, извинился и сдал депутатский мандат, а после этого постарался навсегда сгинуть с политического горизонта страны. Нет же, Фейзиев продолжает портить воздух в Баку! Самое время обратиться в Министерство экологии!!! Фейзиев больше нерукопожатный. Его руки в крови миллионов бакинцев и азербайджанцев, которые ежедневно выстраиваются перед двумя немецкими аптеками в Баку, чтобы за баснословные деньги купить настоящие лекарства. В других аптеках – абсолютная подделка или что-то вроде того. И свои миллионы Фейзиев и такие как он подлецы заработали на импорте фиктивных лекарств. В средневековье за такое преступление Фейзиева привязали бы за руки и ноги, и растянули его конечности в противоположные стороны. Поначалу разорвались бы хрящевые ткани, а потом вырвались бы конечности. А чуть позже шипы, смазанные солью, впились бы в его спину.