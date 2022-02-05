Цепная авария в Армении, пострадали военнослужащие

Четверо военнослужащих-контрактников госпитализированы в результате цепного ДТП в Сюникской области Армении, сообщает shamshyan.com.

Автомобиль BMW 27-летнего Айка П. съехал с проезжей части дороги и врезался в Mercedes 37-летнего Ованнеса Г. В Mercedes врезался ЗИЛ-ММЗ, за рулем которого находился 62-летний Спартак О.

В результате ДТП водитель BMW, а также пассажиры 24-летний Рустам П., 33-летний Карапет К. и 29-летний Шалико С. были доставлены в медцентр Гориса с травмами разной степени тяжести.