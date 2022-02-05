Абдоллахиан: На переговорах по ядерной сделке есть сдвиги

«Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана». Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Как считает Абдоллахиан, после предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены.

«Однако пока наши ожидания не оправдываются. Диалог в настоящий момент достиг важного этапа. Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения. Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы», - сказал он.