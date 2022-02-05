Назван ложный симптом коронавируса

Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, заявили специалисты, изучающие данные заразившихся пациентов.

По их словам, несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, как показала статистика, он им не является.

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — говорят эксперты.

Медики отметили, что проблемы с ЖКТ действительно встречаются при омикрон-штамме. Однако они предположили, что прирост сообщений о таких симптомах связан не с особенностью «омикрона», а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19.