Генсек ООН обсудил с Си Цзиньпином вопросы мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И вероятность визита в страну верховного комиссара организации по правам человека. Об этом говорится в сообщении ООН, передает ТАСС.
«Генеральный секретарь выразил надежду на то, что контакты между Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и китайскими властями позволят осуществить визит верховного комиссара в Китай, включая Синьцзян», - говорится в сообщении.
Как отметили в ООН, генсек Гутерриш хочет расширить сотрудничество между ООН и КНР в вопросах мира и безопасности, а также устойчивого развития, включая изменение климата и биоразнообразие, а также права человека.
«Учитывая серьезные вызовы в связи с пандемией, изменением климата, ростом конфликтов, генеральный секретарь подчеркнул важность единства и солидарности в международных рамках, преодолевая геополитические разногласия», - подчеркивает пресс-служба ООН.