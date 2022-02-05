Генсек ООН обсудил с Си Цзиньпином вопросы мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И вероятность визита в страну верховного комиссара организации по правам человека. Об этом говорится в сообщении ООН, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь выразил надежду на то, что контакты между Управлением верховного комиссара ООН по правам человека и китайскими властями позволят осуществить визит верховного комиссара в Китай, включая Синьцзян», - говорится в сообщении.