Елизавета II обратилась к нации и назвала имя следующей королевы

Елизавета II напомнила, что в 21-й день рождения обратилась к Великобритании со словами: «Я заявляю всем вам, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам». Она сообщила, что «с надеждой и оптимизмом смотрит» на 2022 год – год «празднования «платинового» юбилея», передает РИА «Новости».

«Я помню, сколь многому мы можем быть благодарны», – сказала Елизавета II, подчеркнув, что последние 70 лет продемонстрировали «необычайный социальный, технологический и культурный прогресс». Королева выразила уверенность, что «будущее также предложит подобные возможности», особенно «молодежи в Великобритании и по всему Содружеству». Она также почтила память своего супруга принца Филиппа.

Елизавета II, обращаясь к нации, заявила: «Я навечно благодарна и обязана вам за преданность и привязанность, которые вы продолжаете мне дарить. И я знаю, что при вступлении на престол, когда придет время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне».

Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем. Обозреватели британских СМИ называют такое заявление «экстраординарным и очень щедрым», связывая его с тем, что за прошедшие годы имидж герцогини Камиллы значительно улучшился, передает ТАСС.