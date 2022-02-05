Ильхам Алиев Зеленскому: Отношения Азербайджана и Украины вышли на уровень стратегического партнерства

«Дипломатические связи Азербайджана и Украины обладают тридцатилетней историей, но несмотря на это наши народы имеют многовековые традиции дружбы и сотрудничества. Нынешний уровень и расширение с каждым днем наших отношений, построенных именно на этом прочном фундаменте, вызывает особое удовлетворение». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы украинского государства Владимира Зеленского по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной.

«Отрадно, что за эти годы наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, получили еще большее развитие и вышли на уровень стратегического партнерства, расширился круг охвата нашего сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества играют проводимый нами сегодня политический диалог высокого уровня, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, а также успешная деятельность межправительственной комиссии», - отмечается в послании.

Глава азербайджанского государства выражает уверенность, что «совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-украинских связей».

Президент Азербайджана пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Украины – спокойствия и процветания.