Вторжение к середине февраля? Новый сценарий западных СМИ

10:37

Западные СМИ со ссылкой на власти США описали новый сценарий, который рассматривают в Вашингтоне в качестве угрозы российского вторжения в Украину. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC. В частности в статье отмечается, что Рейтер, Ассошиэйтед пресс, Wall Street Journal и другие издания со ссылкой на анонимных официальных лиц США пишут, что Россия сосредоточила вблизи Украины значительную часть войск, необходимых ей для предполагаемого вторжения, в случае которого погибнут тысячи военнослужащих и мирных граждан.

Рейтер сообщает, что Россия располагает около 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе, заявили в субботу два американских чиновника. Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на заявление анонимных официальных лиц, отмечает, что полностью собрать войска Москва намеревается к середине февраля, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность начать полномасштабное вторжение в Украину. Собеседники агентства оговорились, что дипломатическое решение кризиса вокруг Украины остается возможным, но есть "ряд признаков", указывающих на то, что Путин якобы намеревается осуществить вторжение в ближайшие недели, хотя размеры и масштабы ожидаемого Вашингтоном вторжения "неясны". В числе этих признаков источники назвали учения стратегических ядерных сил России, которые обычно проводятся осенью, а в этом году, по их данным, перенесены на середину февраля. Время с середины февраля по март официальные лица в США считают наиболее вероятным "окном для вторжения". Согласно этой версии, учения могут быть использованы "в качестве сигнала, направленного на сдерживание Запада". За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы - от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств. В субботу газеты New York Times и Washington Post, также ссылаясь на анонимных американских чиновников, дали прогноз, согласно которому полномасштабное вторжение может привести к быстрому захвату Киева и к большим жертвам - до 50 тысяч человек. Официальный представитель США подтвердил эту оценку Ассошиэйтед пресс.