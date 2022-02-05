Вторжение к середине февраля? Новый сценарий западных СМИ
Западные СМИ со ссылкой на власти США описали новый сценарий, который рассматривают в Вашингтоне в качестве угрозы российского вторжения в Украину. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.
В частности в статье отмечается, что Рейтер, Ассошиэйтед пресс, Wall Street Journal и другие издания со ссылкой на анонимных официальных лиц США пишут, что Россия сосредоточила вблизи Украины значительную часть войск, необходимых ей для предполагаемого вторжения, в случае которого погибнут тысячи военнослужащих и мирных граждан.
Рейтер сообщает, что Россия располагает около 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе, заявили в субботу два американских чиновника.
Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на заявление анонимных официальных лиц, отмечает, что полностью собрать войска Москва намеревается к середине февраля, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность начать полномасштабное вторжение в Украину.
Собеседники агентства оговорились, что дипломатическое решение кризиса вокруг Украины остается возможным, но есть "ряд признаков", указывающих на то, что Путин якобы намеревается осуществить вторжение в ближайшие недели, хотя размеры и масштабы ожидаемого Вашингтоном вторжения "неясны".
В числе этих признаков источники назвали учения стратегических ядерных сил России, которые обычно проводятся осенью, а в этом году, по их данным, перенесены на середину февраля. Время с середины февраля по март официальные лица в США считают наиболее вероятным "окном для вторжения". Согласно этой версии, учения могут быть использованы "в качестве сигнала, направленного на сдерживание Запада".
За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы - от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств.
В субботу газеты New York Times и Washington Post, также ссылаясь на анонимных американских чиновников, дали прогноз, согласно которому полномасштабное вторжение может привести к быстрому захвату Киева и к большим жертвам - до 50 тысяч человек. Официальный представитель США подтвердил эту оценку Ассошиэйтед пресс.
Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 тысяч до 10 тысяч человек, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 тысяч до 50 тысяч, цитирует собеседников Рейтер. Они также сказали, что если Россия все-таки вторгнется в Украину, то Киев может быть взят в течение "пары дней", а в Европу могут хлынуть "миллионы беженцев" (по версии Washington Post, 5 млн человек).
Пик замерзания почвы ожидается 15 февраля, заявили официальные лица агентству Рейтер, что позволит российским воинским частям передвигаться по бездорожью, и такие условия продлятся до конца марта. Западные СМИ, опираясь на заявления американских властей, и ранее связывали сроки предполагаемого вторжения с тем, какие будут морозы и насколько твердым будет грунт.
Эти временные рамки и увеличивающаяся военная мощь вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается, приходит к такому выводу Рейтер. Российские военные действия и политические шаги усилили опасения США относительно того, что Москва может начать нападение на Украину в течение нескольких недель, пишет газета Wall Street Journal.
При этом официальные лица США не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил, подчеркивает Рейтер.
В то же время журналист Ассошиэйтед пресс отмечает в своей статье, что администрация президента США не предоставляет убедительных доказательств своих версий, в том числе связанных с Россией и Украиной.
Белый дом, в частности, не объяснил, что позволило заявить о подготовке Россией на востоке Украины операции "под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения.
Отсутствие прозрачности подорвало и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, говорится в статье в Ассошиэйтед пресс. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс даже повздорил с журналистом Ассошиэйтед пресс, попросившим уточнить источник информации об операции "под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения в Украину. Описанный официальными лицами сценарий включал инсценировку взрыва и привлечение актеров для изображения людей, оплакивающих погибших. Прайс в ответ заявил, что уже предоставил достаточно информации, на что журналист возразил: "Нет, вы выдвинули ряд обвинений". Тогда представитель Госдепартамента США напомнил, что власти должны защищать свои "источники и методы", а если журналисты не верят, то они могут "найти утешение в информации, которую публикуют русские".
Западные СМИ, ссылаясь на официальных лиц и разведку США, с октября сообщают об угрозе российского вторжения в Украину, напоминает BBC. Москва категорически отрицает подготовку к какому-либо вторжению и настаивает на своем праве перемещать войска в рамках учений. Запад оценивает число российских военных у украинской границы более чем в 100 тысяч, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что эта оценка ни на чем не основана. Киев заявлял, что военная угроза на границе не выше, чем была весной прошлого года. Президент Владимир Зеленский просил не поднимать панику по поводу российского вторжения. Анонимные собеседники Ассошиэйтед пресс и Рейтер полагают, что Путин еще не принял окончательного решения. По их словам, военная мощь позволяет реализовать любые сценарии.