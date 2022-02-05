Спасателям и волонтерам не удалось спасти жизнь пятилетнему мальчику Райану, провалившемуся в колодец в северном Марокко. Группа спасателей вечером в субботу вышла из выкопанного ими тоннеля с ребенком на руках.

Трагедия произошла 1 февраля в сельскохозяйственной северной провинции страны Шефшауэн. Когда мальчик по имени Райан пропал, его бросилась искать вся деревня. Спустя несколько часов поисков выяснилось, что он упал в глубокую и узкую шахту колодца. Прибывшие на место происшествия спасатели определили, что Райан находится на глубине около 32 метров под землей. Чтобы до него добраться, им пришлось выкопать котлован, а затем прорывать от него подземный ход к месту, где лежал ребенок. Для поддержания жизнедеятельности Райана ему в колодец спустили кислородную маску, также спасатели регулярно спускали ему воду и еду.

К операции, продолжавшейся пять суток, были привлечены десятки человек из подразделений гражданской обороны, жандармерии, вспомогательных сил (аналог внутренних войск в Марокко), врачи и горноспасатели. За ходом спасательной операции наблюдал король Марокко Мохаммед VI. После того, как стало известно о смерти ребенка, он одним из первых позвонил его родителям, чтобы выразить им свои соболезнования.