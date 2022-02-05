Гутерриш обратился к властям Китая: допустите инспекторов ООН в Синьцзян

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ожидает, что власти КНР позволят верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай, в том числе и Синьцзян-Уйгурский автономный район, говорится в сообщении организации.

Интерфакс пишет, что об этом Гутерриш сказал в Пекине во время встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И.

"Генеральный секретарь ... выразил надежду, что контакты между Управлением верховного комиссара по правам человека и китайскими властями позволят обеспечить заслуживающий доверия визит комиссара в Китай, включая Синьцзян", - говорится в сообщении ООН о встречах Гутерриша.

Офис Бачелет в Женеве заявил в прошлом месяце, что ведутся переговоры о возможной поездке чиновника в Синьцзян в первой половине года.