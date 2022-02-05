Члены незаконного армянского вооруженного отряда с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали с перерывами из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, подразделения азербайджанской армии незамедлительно приняли ответные меры. Пострадавших среди гражданского населения и личного состава подразделений азербайджанской армии нет.

Военное ведомство отмечает, что во время обстрела пуля попала в жилое строение на территории села Гапанлы.

Об инциденте проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий центр мониторинга.