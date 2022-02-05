Украина и Азербайджан отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. По этому случаю в Министерстве иностранных дел Азербайджана при участии заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и посла Украины в нашей стране Владислава Каневского открылась фотовыставка, куда вошли фотографии, охватывающие тридцатилетний период двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами. Об этом haqqin.az сообщили в украинском посольстве.

В экспозицию вошли архивные документы и материалы официальной фотохроники, отражающие ключевые вехи сотрудничества Украины и Азербайджана в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«На фоне глобальных вызовов Азербайджан и Украина продолжают прилагать усилия для преодоления преград, превращения вызовов в возможности и уверенного движения вперед для реализации взаимовыгодных амбициозных проектов. Для этого у нас есть главные составляющие – желание, взаимное доверие и политическая воля», - говорится в заявлении украинского диппредставительства.