Почему люди теряют обоняние при коронавирусе

Исследователи из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Колумбийского университета поняли, почему люди, зараженные коронавирусом, теряют на некоторое время обоняние. Оказалось, что напрямую COVID-19 не влияет на одно из чувств человека. Обоняние пропадает в связи с иммунным ответом организма на вирусную инфекцию, пишет Российская газета.

Согласно проведенным эксперимента, присутствие коронавируса рядом с нервными клетками в обонятельной ткани в носу вызывает всплеск иммунных клеток, которые обнаруживают инфекцию и борются с ней. Во время этого процесса выделяются белки (цитокины), которые и влияют на активность клеток обонятельного нерва.

Испанская газета El Mundo отмечает, что проведенное исследование может пролить свет на другие "эффекты" коронавируса, такие как "мозговой туман", головные боли, депрессия.