Завотделом Исполнительной власти Имишлинского района: «Я собирал взятки по указанию главы района»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
На заседании суда вначале допросили свидетелей. Рагим Захидов, заведующий юридическим отделом Исполнительной власти Имишлинского района (занимает эту должность и в настоящее время - ред.) отметил в своих показаниях, что Гаджиев в бытность главой ИВ лично контролировал процесс предоставления гражданам земельных участков и квартир.
«Мы лишь выполняли все поступающие нам поручения, - подчеркнул свидетель. - Как заведующий юридическим отделом, я готовил документы, утверждал договоры, направлял в бухгалтерию граждан, желающих получить землю, жилье, разрешение на строительство или изменить назначение земельного участка. Конечно, бывали и случаи беззакония. Например, иногда квартиры выдавались вне очереди».
Захидов отметил, что в моменты, когда глава исполнительной власти совершал подобные нарушения, делать ему замечания он остерегался, поскольку это могло грозить ему увольнением с работы.
«За приобретение земельных участков или квартир гражданам приходилось платить, - заявил свидетель. - Цена менялась в зависимости от количества комнат. За двухкомнатную квартиру платили 10 тысяч манатов, за трехкомнатную -18 тысяч. «Переговоры» граждане вели в кабинете главы исполнительной власти, а затем шли к главному бухгалтеру. После того, как они передавали мне деньги, я начинал оформлять документы. Так мы и работали. Никаких возражений он не принимал, всегда говорил: «Я - руководитель». Все происходило по его указаниям. И поскольку терять работу мы не хотели, приходилось делать то, что он приказывал».
В этот момент защитники Гаджиева обратились к судье с ходатайством о привлечении Захидова к ответственности:
«Если свидетель говорит правду, значит, он и сам был причастен к сбору взяток и другим незаконным действиям, - заявил один из адвокатов Гаджиева. - Свидетель сегодня работает на той же должности в исполнительной власти. Это означает, что он продолжает делать то же самое. Он ведь сам признался, что видел нарушения, но молчал. Просим принять меры».
Затем показания дал заведующий архитектурно-строительным отделом Исполнительной власти Имишлинского района Назим Расулов, подтвердивший суду, что по своей должности он контролирует все ремонтно-строительные работы, проводимые в районе.
«Документы, связанные со строительными работами, я предоставлял Вильяму Гаджиеву. После чего подписывались разрешения на строительство. Сумму Гаджиев определял сам. А с гражданами контактировали бухгалтер и я. Когда я пытался возразить, он отвечал: «Делай, что тебе велели!» Я боялся потерять работу и выполнял все указания. Каждую неделю Вильям Гаджиев собирал с предпринимателей определенную сумму. Вся работа была построена на взятках. Без взяток никаких документов он не подписывал».
По словам свидетеля, Гаджиев требовал от него еженедельных отчетов. Речь шла не об отчетах о проделанной работе, а о сумме взяток, которые передавались для него в бухгалтерию.
Отвечая на вопросы сторон, свидетель также сообщил, что подрядной компании, которая так и не завершила строительство фундамента для нового здания исполнительной власти, было выдано 4 миллиона манатов:
«Объем проделанной работы искусственно завышался, - показал Назим Расулов. - Более того, если Гаджиев сам подписывал какой-либо документ, я уже не мог вернуть его обратно. Дважды он хотел меня уволить только потому, что я не подписывал документы».
Обвиняемый с показаниями свидетелей не согласился.
Напомним, что Вильям Гаджиев был задержан в мае 2020 года в результате спецоперации Службы государственной безопасности. В сообщении СГБ отмечалось, что на основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев присваивал под видом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти. Кроме того, В.Гаджиеву домой доставляли деньги, присвоенные в результате злоупотребления полномочиями. В ходе обысков были обнаружены ведомости «черной бухгалтерии», записи о получении денег посредством главного бухгалтера Джамиля Мусаева и других лиц, различные документы, свидетельствующие о финансовых махинациях подозреваемого, а также большое количество упаковок с денежными купюрами. В ходе следственных проверок было установлено, что Вильям Гаджиев предоставлял за взятки квартиры в многоэтажном доме, построенном в Имишли за счет средств государственного бюджета для тех, кто стоял в очереди на улучшение социально-бытовых условий. Гаджиеву были предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.
Сам бывший глава Исполнительной власти Имишли не считает себя виновным, утверждая, что его арест был осуществлен «по заказу».
Судебный процесс продолжится 7 февраля.