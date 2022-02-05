Завотделом Исполнительной власти Имишлинского района: «Я собирал взятки по указанию главы района»

На заседании суда вначале допросили свидетелей. Рагим Захидов, заведующий юридическим отделом Исполнительной власти Имишлинского района (занимает эту должность и в настоящее время - ред.) отметил в своих показаниях, что Гаджиев в бытность главой ИВ лично контролировал процесс предоставления гражданам земельных участков и квартир.

«Мы лишь выполняли все поступающие нам поручения, - подчеркнул свидетель. - Как заведующий юридическим отделом, я готовил документы, утверждал договоры, направлял в бухгалтерию граждан, желающих получить землю, жилье, разрешение на строительство или изменить назначение земельного участка. Конечно, бывали и случаи беззакония. Например, иногда квартиры выдавались вне очереди».

Захидов отметил, что в моменты, когда глава исполнительной власти совершал подобные нарушения, делать ему замечания он остерегался, поскольку это могло грозить ему увольнением с работы.

«За приобретение земельных участков или квартир гражданам приходилось платить, - заявил свидетель. - Цена менялась в зависимости от количества комнат. За двухкомнатную квартиру платили 10 тысяч манатов, за трехкомнатную -18 тысяч. «Переговоры» граждане вели в кабинете главы исполнительной власти, а затем шли к главному бухгалтеру. После того, как они передавали мне деньги, я начинал оформлять документы. Так мы и работали. Никаких возражений он не принимал, всегда говорил: «Я - руководитель». Все происходило по его указаниям. И поскольку терять работу мы не хотели, приходилось делать то, что он приказывал».

В этот момент защитники Гаджиева обратились к судье с ходатайством о привлечении Захидова к ответственности:

«Если свидетель говорит правду, значит, он и сам был причастен к сбору взяток и другим незаконным действиям, - заявил один из адвокатов Гаджиева. - Свидетель сегодня работает на той же должности в исполнительной власти. Это означает, что он продолжает делать то же самое. Он ведь сам признался, что видел нарушения, но молчал. Просим принять меры».

Затем показания дал заведующий архитектурно-строительным отделом Исполнительной власти Имишлинского района Назим Расулов, подтвердивший суду, что по своей должности он контролирует все ремонтно-строительные работы, проводимые в районе.

«Документы, связанные со строительными работами, я предоставлял Вильяму Гаджиеву. После чего подписывались разрешения на строительство. Сумму Гаджиев определял сам. А с гражданами контактировали бухгалтер и я. Когда я пытался возразить, он отвечал: «Делай, что тебе велели!» Я боялся потерять работу и выполнял все указания. Каждую неделю Вильям Гаджиев собирал с предпринимателей определенную сумму. Вся работа была построена на взятках. Без взяток никаких документов он не подписывал».

По словам свидетеля, Гаджиев требовал от него еженедельных отчетов. Речь шла не об отчетах о проделанной работе, а о сумме взяток, которые передавались для него в бухгалтерию.

Отвечая на вопросы сторон, свидетель также сообщил, что подрядной компании, которая так и не завершила строительство фундамента для нового здания исполнительной власти, было выдано 4 миллиона манатов: