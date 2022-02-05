Открытие аудитории и барельефа Чеменземинли в Киевском университете связано с тем, что в свое время он получил образование в этом вузе. Автором барельефа является народный художник Украины, наш соотечественник Катиб Мамедов.

По случаю 30-летия восстановления азербайджано-украинских дипломатических отношений в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялось открытие барельефа и аудитории имени первого посла Азербайджана в этой стране в 1918 году, политического деятеля, известного писателя и драматурга Юсифа Везира Чеменземинли.

АзерТАдж передает, что в организованной посольством Азербайджана в Украине совместно с руководством университета церемонии открытия приняли участие посол Эльмира Ахундова, ректор университета Владимир Бугров, экс-министр иностранных дел Азербайджана Вилаят Гулиев, внук Чеменземинли, начальник отдела МИД Юсиф Везиров, заместители министров иностранных дел и культуры Украины, депутаты Рады, сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры и украинской научной общественности.

«...Чеменземинли осуществлял здесь не только дипломатическую деятельность, он также активно занимался в Украине общественной и литературной деятельностью. ...Презентуемая здесь книга «Студенты» является наглядным результатом его деятельности», - сказала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

В то же время ректор университета В.Бугров отметил, что большая честь, что такая историческая личность, как Чеменземинли, является выпускником Киевского университета, а открытие его барельефа вызывает чувство гордости.

Вилаят Гулиев рассказал о деятельности Чеменземинли, его роли в истории Украины. Внук писателя Юсиф Везиров передал аудитории принадлежавшие его дедушке привезенные из Баку килим и стакан армуду.

Аудитории были переданы рукописи, диплом и копии документов, фотографии из архива Юсифа Везира Чеменземинли.