На утро 6 февраля в России зарегистрирован 180 071 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии в РФ достигло 12 810 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Всего с начала пандемии в России умерли 335 414 пациентов с коронавирусом, в том числе 661 за последние сутки.

На фоне распространения варианта коронавируса "омикрон" в РФ ежедневно фиксируют рекордные показатели по новым заболевшим.