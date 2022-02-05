Индийская «Королева мелодии» умерла от COVID
Одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа, композитор, актриса Лата Мангешкар умерла утром в воскресенье в возрасте 92 лет. Как сообщает телеканал NDTV, она находилась в отделении интенсивной терапии в клинике мегаполиса Мумбаи, куда была доставлена с ковидом.
Мангешкар считалась легендой и одним из символов Золотого века Болливуда - 1950-1970-х годов. В стране ее называли "Соловей Индии" и "Королева мелодии".
ТАСС отмечает, что в СССР удивлялись женскому вокалу в песнях киностудий Болливуда, подчас не подозревая, что за киноактрис в самых популярных лентах пела одна и та же певица. Голос Мангешкар звучал в таких фильмах, как "Бродяга", "Господин 420", "Бобби", "Месть и закон" и "Ганг, твои воды замутились". Она озвучила партии в совместных советско-индийских лентах "Хождение за три моря" (1958) и "Приключения Али Бабы и 40 разбойников" (1979).
Правительство Индии объявило общенациональный траур 6-7 февраля в связи со смертью Латы Мангешкар.