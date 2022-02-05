«Южный газовый коридор завершен, но наша работа продолжается». Эта многозначительная фраза президента Ильхама Алиева, произнесенная на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), передает суть огромной работы, которая была проделана в рамках проекта ЮГК.

И действительно, за короткий срок была построена дорогостоящая труба, по которой всего за тринадцать месяцев работы европейским потребителям уже перекачано около 9 миллиардов кубометров газа. Примечательно, что этот год с небольшим стал периодом принципиального испытания как самого трубопровода, состоящего из трех сегментов, так и надежности Азербайджана в роли поставщика газа.

Как известно, Европа в тот период испытывала острый дефицит газа, своповая цена «голубого топлива» на биржах превышала порой 2.000 долларов за тысячу кубометров, в то время как азербайджанский газ поступал европейцам без перебоев и по ценам в несколько раз ниже среднеевропейских.

Вопрос, почему же в таком случае политическое руководство Евросоюза обратилось к Азербайджану лишь в момент острого энергетического кризиса, вызванного ситуацией вокруг Украины, носит далеко не риторический характер.

В свое время многие авторитетные эксперты за рубежом скептически относились как к нефтяным ресурсам Азербайджана, так и к способности нашей страны транспортировать энергоносители на мировые рынки. И хотя Азербайджан полностью опроверг прогнозы скептиков, заработав в ХХI веке репутацию одного из самых надежных и ответственных экспортеров углеводородов, эти же «эксперты», руководствуясь весьма далекими от экономики причинами, пытались вплоть до последнего времени всячески принизить роль азербайджанского газа для Европы и доказать чуть ли не бессмысленость самого проекта ЮГК, в реализацию которого было инвестировано без малого 40 миллиардов долларов.