Ильхам Алиев анонсирует новый этап в отношениях с Европой новая геополитика
«Южный газовый коридор завершен, но наша работа продолжается». Эта многозначительная фраза президента Ильхама Алиева, произнесенная на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), передает суть огромной работы, которая была проделана в рамках проекта ЮГК.
И действительно, за короткий срок была построена дорогостоящая труба, по которой всего за тринадцать месяцев работы европейским потребителям уже перекачано около 9 миллиардов кубометров газа. Примечательно, что этот год с небольшим стал периодом принципиального испытания как самого трубопровода, состоящего из трех сегментов, так и надежности Азербайджана в роли поставщика газа.
Как известно, Европа в тот период испытывала острый дефицит газа, своповая цена «голубого топлива» на биржах превышала порой 2.000 долларов за тысячу кубометров, в то время как азербайджанский газ поступал европейцам без перебоев и по ценам в несколько раз ниже среднеевропейских.
Вопрос, почему же в таком случае политическое руководство Евросоюза обратилось к Азербайджану лишь в момент острого энергетического кризиса, вызванного ситуацией вокруг Украины, носит далеко не риторический характер.
В свое время многие авторитетные эксперты за рубежом скептически относились как к нефтяным ресурсам Азербайджана, так и к способности нашей страны транспортировать энергоносители на мировые рынки. И хотя Азербайджан полностью опроверг прогнозы скептиков, заработав в ХХI веке репутацию одного из самых надежных и ответственных экспортеров углеводородов, эти же «эксперты», руководствуясь весьма далекими от экономики причинами, пытались вплоть до последнего времени всячески принизить роль азербайджанского газа для Европы и доказать чуть ли не бессмысленость самого проекта ЮГК, в реализацию которого было инвестировано без малого 40 миллиардов долларов.
Достойный ответ такого рода скептикам дала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, принявшая участие в заседании Консультативного совета. Она выразила благодарность Азербайджану за его усилия по наращиванию поставок газа по ЮГК, а также прямым текстом заявила, что Азербайджан подтвердил свою надежность и прекрасные качества делового партнера.
Еще раз подчеркнув стратегическое значение ЮГК для политики диверсификации ЕС и безопасности поставок, еврокомиссар назвала ЮГК «продолжающейся историей успеха».
Впрочем, в своей оценке Кадри Симсон не осталась в одиночестве. Удовлетворенность поставками Азербайджаном энергоресурсов на мировые рынки выражают и в США.
В частности, старший советник по глобальной энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн подчеркнул на пленарном заседании важность ЮГК для развития газового рынка. Главный специалист Госдепа высоко оценил вклад Азербайджана в диверсификацию маршрутов энергопоставок Европы через Южный газовый коридор. По его словам, с каждым днем важность этого коридора становится все более очевидной.
«Это важный проект не только для надежного газоснабжения Европы, но и для развития мирового газового рынка», - отметил Амос Хохштайн.
Итак, проект «Южный газовый коридор» завершен, и уже больше года Европа стабильно обеспечивается азербайджанским газом. Казалось бы, свою задачу Азербайджан полностью выполнил.
Но тогда почему на этот раз в Баку приехали так много высокопоставленных фигур из Старого Света, включая двух еврокомиссаров?
Ответ прост: все они ждут либо новых поставок газа, либо расширения объемов уже существующих. Европе нужен азербайджанский газ, причем как можно быстрее и как можно больше.
И тут мы возвращаемся к фразе Ильхама Алиева: «Южный газовый коридор завершен, но наша работа продолжается». Смысл первой части этой фразы мы уже передали. А вот смысл второй сводится к тому, что Азербайджан реально готов увеличивать объемы и расширять географию поставок.
Начинается новый этап наших отношений с Европой. А вот кто в этом больше нуждается и хватит ли у Азербайджана газа для удовлетворения потребностей Старого Света, мы расскажем в новых публикациях.