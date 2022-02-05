Британия отправила в Украину элитный спецназ

Власти Великобритании командировали в Украину более 100 военных элитного спецназа для обучения украинских бойцов. Об этом сообщила газета Mirror.

Отмечается, что британские спецназовцы будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам и техникам, которые могут им пригодиться в случае вторжения России - тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - подтвердил источник британской газеты.