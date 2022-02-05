Мошенники выдавали себя за родственников президента и запугивали чиновников

Спецслужбы Киргизии задержали мошенников, представлявшихся родственниками президента Садыра Жапарова и приближенными главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

"...В поле зрения ГКНБ попали лица, представляющиеся родственниками президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича, его брата С.Н. Жапарова, а также заявляющие о близкой связи с заместителем Кабинета министров – председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенантом К.К. Ташиевым", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, установлено, что эти люди "запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при Минфине Киргизии, покровительствовали отдельным субъектам – участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе импортерам из государств – членов ЕАЭС".

Мошенники задержаны, возбуждено уголовное дело.