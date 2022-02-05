О погоде в понедельник

В понедельник, 7 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер, который сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

На Апшероне температура воздуха ночью составит 0-3°, днем 7-10° тепла , в Баку ночью 0-2°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана погода в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла , днем 7-12° тепла , в горах 5-10° мороза, в высокогорье до 18° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.