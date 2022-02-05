В Иране объяснили, сколько времени уйдет на отмену санкций США

В случае достижения договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) процесс верификации снятия санкций США с Ирана может занять до 6 месяцев, заявил депутат иранского парламента Малек Шариати.

"Процесс верификации может занять от 3 до 6месяцев, и здесь надо избегать спешки и достижения соглашения любой ценой", - цитирует его ТАСС со ссылкой на газету Etemad.

Шариати также подчеркнул, что отмена всех ограничительных мер должна быть обязательным условием любого нового соглашения, чтобы Иран мог в полной мере воспользоваться экономической выгодой от сделки.