США призывают Грузию к справедливому суду над Саакашвили

Суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили должен быть справедливым, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, подчеркнув, что обвинения в адрес экс-главы грузинского государства должны быть представлены полностью, чтобы "общество знало, легитимны ли эти обвинения".

"Не от США зависит определение качества обвинения. Он внес дело в Европейский суд по правам человека, который это решит. Это надлежащее место, чтобы сделать это. По тем делам, которые все еще находятся в производстве, мы твердо просим правительство, чтобы его судебный процесс был справедливым и обвинения против него были представлены полностью, чтобы общество знало, легитимны ли обвинения", - цитирует американского дипломата Грузия Online.

Дегнан также призвала грузинское правительство обращаться с Саакашвили, соблюдая его достоинство, чтобы он получил надлежащее медицинское обслуживание и справедливый судебный процесс, что является базовым принципом Конвенции ООН о правах человека.