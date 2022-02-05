Чтобы не зависеть от российского газа: НАТО собирается строить свой газопровод

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом сообщила в воскресенье газета la Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Речь идет о газопроводе Midcat, инициативу по созданию которого ранее заблокировали испанские и французские регулирующие органы, поскольку посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

По сведениям издания, вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах НАТО". "Германия очень заинтересована в проекте", - заверила газета со ссылкой на те же источники, добавив, что высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза", передает ТАСС.