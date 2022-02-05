Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:20

«В республике Никарагуа возможно присутствие российских военных для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, это не противоречит закону», - заявил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов. Москва намеренно подогревает международный интерес к своим планам в Латинской Америке. Сначала размещение ракет на Кубе или в Венесуэле допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков, намекнув, что такое решение будет зависеть от того, как коллективный Запад отреагирует на российский «ультиматум НАТО».

Чуть позже в интервью нескольким СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отверг такую возможность, подчеркнув, что даже обсуждение такого шага способно провоцировать напряжение в мире. А в середине января Владимир Путин провел переговоры с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой. Обе стороны тогда отмечали «важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнерства». А в интернете косяком пошли «сливы» и «инсайды» о том, что переговоры Москвы с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа ведутся уже о том, что эти страны могут вступить в ОДКБ. Словом, перед неискушенным читателем была развернута информационная кампания, имеющая целью показать, как далеко Москва готова зайти в противостоянии с Западом из-за продвижения НАТО и Украины – аж до берегов Латинской Америки. «Вы, дескать, Киев в Североатлантический альянс примете и базы под Харьковом создадите, а мы вам ракетами с Кубы ответим». Изучение любой угрозы должно начинаться с ответа на следующие вопросы: насколько она выполнима, стоит ли на нее отвечать и не будет ли ответ стоить дороже, чем игнорирование этой угрозы. Американцы подумали, все взвесили – и решили не обращать на нее внимания. Прежде всего для осуществления сколько-нибудь серьезных шагов в Латинской Америке России нужен полноценный океанский флот, которого у нее нет. И даже если очень оптимистично относиться к российской военно-морской строительной программе – в ближайшее время такого флота не появится. А без этого говорить о базах и обеспечении их безопасности, равно как об их снабжении всем необходимым для поддержания боеготовности – попросту несерьезно.