В России рассказали, ждать ли обвала рубля

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сказал агентству «Прайм», что сейчас экономических причин для резкого обвала рубля нет, но ситуацию может испортить геополитика.

По мнению эксперта, российская экономика и бюджет сейчас находятся в условиях даже лучше, чем до пандемии, когда доллар стоил около 60 рублей: «Существенно выросли цены на основные товары российского экспорта, бюджет профицитен, резервы Центробанка ставят новые исторические рекорды».

В то же время, предупреждает Тузов, на курсе рубля могут сказаться не проблемы в экономике, которых нет, а геополитическая ситуация. «Появилось много политических причин, по которым доллар может устремиться к 100 рублям», — считает Тузов. По его словам, к таким причинам относятся срыв переговоров между Россией, США и НАТО, а также возможность проведения военной операции Украины в Донецке, к ним недавно добавилась и угроза введения санкций сразу против всех членов ОДКБ за помощь Казахстану в деле нормализации там политической обстановки в начале января.

Тузов считает, что «на фоне этих нелогичных политических действий появляется и нервозность инвесторов, что, конечно же, сказывается и на росте курса доллара по отношению к рублю».